نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روما يخطف فوزًا ثمينًا من إنتر ميلان في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين إنتر ميلان وروما، ضمن فعاليات الدوري الإيطالي لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة إنتر ميلان وروما في الكالتشيو

حقق فريق روما فوزً ثمينًا على نظيره إنتر ميلان بهدف نظيف، في إطار منافسات الجولة 34 من مسابقة الكالتشثو.

تمكن المهاجم الأرجنتيني الشاب ماتياس سولي من تسجيل هدف الفوز بالمباراة لصالح الذئاب في الدقيقة 22، بعد صناعة مميزة إلدور شومورودوف.

وجاء تشكيل إنتر ميلان في المباراة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سومر.

▪︎خط الدفاع: اوقستو - أتشيربي - بافارد.

▪︎خط الوسط: ديماركو - فراتيسي - تشالهان أوغلو - باريلا - دارميان.

▪︎خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز - أرناوتوفيتش.

في المقابل، جاء تشكيل روما في المباراة، كالتالي:

▪︎حراسة المرمى: سفيلار.

▪︎خط الدفاع: نديكان - مانشيني - سيلك.

▪︎خط الوسط: انخلينو - كريستانتي - كونيه - بيليغريني - سولي

▪︎خط الهجوم: شومورودوف - دوبياك.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد روما إلى النقطة 60 في المركز الخامس، بينما يأتي إنتر ميلان في صدارة الترتيب برصيد 71 نقطة، من 34 مباراة بفارق عدد الأهداف عن صاحب مركز الوصافة فريق نابولي والذي يمتلك نفس عدد النقاط من 33 مواجهة.

