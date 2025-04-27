نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي: فرص تواجد جوميز في الأهلي لا تتخطى 30%.. وهذا موقف كيروش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، موقف النادي الأهلي من ملف المدير الفني الأجنبي خلفًا للسويسري مارسيل كولر.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي لا يُفاوض كارلوس كيروش، ولا فرصة أو احتمالية لعودة رينيه فايلر أو بيتسو موسيماني.

وعن موقف جوزيه جوميز، قال كريم رمزي: جوميز مرتبط بعقد ويُجدد تلقائيا مع الفتح حال البقاء في الدوري السعودي والنادي متمسك به.

وأضاف كريم رمزي: حتى الآن نسبة استقدم جوميز 30%، وإدارة الأهلي معجبة به، لكن مسألة الشرط الجزائي هي التي تُعيق الأمر حتى الآن.

وتابع رمزي: مسئولو الأهلي أكدوا عدم التفاوض مع جوميز وقت تواجده مع الزمالك، والحديث عن سفره للفتح "كوبري" من أجل العودة للأهلي غير صحيح.

وأردف كريم رمزي: كولر يستحق الرحيل عن الأهلي حاليًا، بسبب فقدانه السيطرة الفنية والسيطرة على اللاعبين.

وأكمل رمزي: كولر لعب 3 أشواط مميزة أمام صن داونز، لكن في الشوط الرابع والأخير قدم كل الأخطاء الممكنة، واستحق الرحيل.

واختتم كريم رمزي تصريحاته: كولر قدم فترة مميزة وأعاد لاعبي الأهلي إلى مستواهم وعلى رأسهم محمود كهربا وعدد من اللاعبين الآخرين، لكن هربت منه الأمور في النهاية.

