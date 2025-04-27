نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره ليفربول؛ مساء اليوم الأحد في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتوتنهام مساء اليوم الأحد 27 أبريل على ملعب أنفيلد، معقل الريدز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي أمام ليفربول

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: ديفيز- أودوجي – دانسو – سبينز.

خط الوسط: جراي، بيرغفال، جيمس ماديسون.

خط الهجوم: جونسون – دومينيك سولانكي – ماتياس تيل

