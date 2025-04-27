صلاح يقود تشكيل ليفربول الرسمي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره توتنهام هوتسبير، مساء اليوم الأحد؛ في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وتوتنهام مساء اليوم الأحد 27 أبريل على ملعب أنفيلد، معقل الريدز في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبو ظبي.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك – إبراهيما كوناتيه – ترنت ألكساندر آرنولد.

خط الوسط: ريان جرافنبرخ – دومينيك سوبوسلاي – أليكسيس ماك أليستر.

خط الهجوم: دياز - محمد صلاح – كودي جاكبو.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز

والجدير بالذكر أن مباراة ليفربول وتوتنهام سيتم اذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports 1، بصوت المعلق علي سعيد الكعبي، باعتبارها الناقل الحصري لبث مباريات الدوري الإنجليزي.