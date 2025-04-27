الرياضة

كريم رمزي: الأهلي سيُنهي ملف كولر بالتراضي.. ولا نية لرحيل المدرب بمشكلة

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كريم رمزي: الأهلي سيُنهي ملف كولر بالتراضي.. ولا نية لرحيل المدرب بمشكلة

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن خطوات النادي الأهلي لإنهاء الأمور التعاقدية مع السويسري كولر بالتراضي ودون أي مشكلات.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الأهلي يتفاوض مع مارسيل كولر ووكيله على الخروج بالتراضي أو الاتفاق على رقم بسيط ومعقول من المستحقات المتبقية له والشرط الجزائي.

وتابع كريم رمزي: الأهلي لن يترك كولر لديه مشكلة قبل رحيله، وكولر لا يريد ذلك، وأعتقد أن الطرفان سيُنهيان الأمر بسلاسة.

وأردف كريم رمزي: كولر رفض عروضا مميزة خلال الصيف الماضي من الخليج، وكولر يتقاضى من 2 ونص إلى 3 مليون دولار سنويا.

وواصل رمزي: كولر رفض كل العروض من أجل خوض كأس العالم للأندية مع الأهلي، ولكن الأمور لم تتم كما أراد الطرفان.

واختتم كريم رمزي: السويسري لم يكن مدربا متكبرا أو متعاليًا، وشارك في الكثير من الأحداث في مصر وانخرط في الشارع المصري.
 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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