نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إشادة بتجربة بيراميدز ويورشيتش بعد الوصول للنهائي الإفريقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الإعلامي كريم رمزي، عن تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: تجربة بيراميدز تجربة مميزة وبدأت تؤتي ثمارها بعد 7 سنوات، وتمكن الفريق من سد كل النواقص.

وتابع كريم رمزي: بيراميدز أصبح متكاملا، سواء بامتلاك الخبرات مثل شريف إكرامي وأحمد الشناوي وعلي جبر، وبعض المواهب أمثال إبراهيم عادل وأحمد قطة، بالإضافة إلى المحترفين المميزين وعلى رأسهم محمد الشيبي الذي يُعد أفضل محترف في مصر حاليا.

وواصل كريم رمزي: كل التقدير والاحترام لإدارة بيراميدز، وللمدرب الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش الذي تمكن من تقدير اللاعبين وتحفيزهم فنيا ومعنويا.

واختتم كريم رمزي: بيراميدز بات ممثل مصر الوحيد في البطولات الإفريقية، ويستحق الدعم والمساندة، خاصة بعد خروج الزمالك والمصري من الكونفدرالية، والأهلي من دوري الأبطال.

