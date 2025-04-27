توريس: سنكافح من أجل الثلاثية

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أحمد جودة - القاهرة - أكد مهاجم برشلونة فيران توريس أن فريقه يثق في إمكانية تحقيق الثلاثية هذا الموسم، بعدما توج بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد.

اختير توريس أفضل لاعب في النهائي الذي أقيم مساء السبت والذي سجل فيه هدف التعادل في الدقيقة 84 لتذهب المباراة لشوطين إضافيين حقق فيهما برشلونة الفوز 3-2 ورفع الكأس.

وعبر توريس، هداف هذه النسخة من البطولة أيضًا بستة أهداف، عن سعادته الشديدة بنجاحه ونجاح الفريق خلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب اللقاء.

وقال: "علينا أن نستمتع باللقب لأنه إنجاز جديد. الفريق قدم مباراة رائعة. لم نفقد الأمل حتى النهاية. لم تكن المباراة سهلة، لكن الفريق، بشبابه، أظهر روحًا وعزيمة، وفي النهاية تمكنا من قلب النتيجة".

وعن إمكانية الفوز بالثلاثية قال لاعب برشلونة البالغ 25 عامًا إن الفريق يثق في قدرته على المنافسة عليها، مشددًا في الوقت ذاته على ضرورة الكفاح دون راحة لأنهم "في لحظة بالموسم يمكن مباراة واحدة فيها أن تغير الأوضاع".

ومع ذلك أكد أنهم "متحمسون لما هو قادم".

وأعرب توريس عن شكره لجماهير برشلونة التي حضرت اللقاء في ملعب "لا كارتوخا" وقال: "كانوا لاعبنا لـ12.. شجعونا عندما كنا بحاجة للضغط، ودعمونا عندما كنا بحاجة للانتفاضة، وكانوا مفتاحًا لقلب النتيجة".