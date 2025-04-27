نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس رحيل محمد رمضان عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي كريم رمزي، كواليس رحيل محمد رمضان عن منصب المدير الرياضي بالنادي الأهلي.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: الخطيب كان متمسكا ببقاء محمد رمضان في منصب المدير الرياضي، ولكن رمضان أصر على الرحيل والاعتذار وهذه هي المرة الثانية.

وتابع كريم رمزي، أن محمد رمضان ابتعد منذ فترة كبيرة عن الأجواء، وعاد بعد طلب الخطيب له، لكن بمجرد عودته رأى أن الأجيال اختلفت والأجواء تغيرت فأصر على الاعتذار عن إكمال مهمته.

واختتم كريم رمزي: الأهلي على محمد يوسف منصب المدير الفني المؤقت، لكنه رفض فكرة المؤقت، لذلك قرر الأهلي تعيينه في منصب المدير الرياضي، والأحمر ينتظر موقف إدارة حرس الحدود.