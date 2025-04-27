نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم رمزي يُشيد بمنتخب الجودو بعد التتويج الإفريقي: أبطال من نور يستحقوا التقدير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الإعلامي كريم رمزي، بالنتائج المميزة التي حققتها بعثة منتخب الجودو في البطولة الإفريقية المقامة في كوت ديفوار، بعد اعتلاء صدارة جدولة الترتيب.

وقال كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: منتخب الجودو قدم بطولة مميزة في إفريقيا حتى الآن، وحقق 9 ميداليات متنوعة تصدر بها جدول ترتيب البطولة.

وتابع كريم رمزي: أبطال الجودو تمكنوا من حصد 4 ذهبيات وميدالية فضية بجانب 4 ميداليات بروزية، وذلك بالتفوق على 185 لاعبًا مشاركًا من 24 ميدالية.

واختتم كريم رمزي: دائما نتحدث عن كرة القدم، لكن بلا شك هناك نجوم وأبطال من نور في الألعاب الفردية يستحقوا الإشادة والتقدير، وعلى رأسهم أبطال الجودو بعد تحقيقهم الميداليات المميزة وحصد لقب البطولة الإفريقية.

