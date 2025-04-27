نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عودة هوملز إلى دورتموند في حالة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الرئيس التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند هانس يواخيم فاتسكه أن فريقه سيلجأ فقط لاستعادة مدافعه السابق ماتس هوملز في مونديال الأندية بالولايات المتحدة الصيف المقبل، إذا كان يعاني من غيابات في صفوفه بفعل الإصابات.

قال فاتسكه لمحطة "زد دي أف" أن فكرة استعادة هوملز (36 عامًا) بعد موسم قضاه في صفوف روما الإيطالي، هو أمر تم أخذه في الاعتبار، لكنه اعترف بصعوبة تحقق الأمر.



وأوضح فاتسكه: "هناك حاليًا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة، ولن يعودوا إلى مقاعد البدلاء فقط لأن هوملز سيتواجد لخمسة أسابيع".

وأشار: "لقد اتفقنا على أنه في حال تعرض مدافع للإصابة وعدم قدرته على المشاركة في مونديال الأندية، فإن ماتس سيكون خيارًا".

ولم يجدد دورتموند عقد هوملز الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، ليرحل عن النادي وينتقل إلى روما.

وأكد فاتسكه أن دورتموند سينظم مباراة وداع لهوملز أمام أثلتيك بيلباو، على الأرجح في أغسطس المقبل، واصفًا اللاعب بأنه "أحد أفضل اللاعبين في بروسيا دورتموند على الإطلاق".

