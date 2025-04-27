نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد الإعلان عن المدير الفني الأجنبي لـ الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي كريم رمزي، إن الأهلي سيعلن عن الجهاز الفني الجديد بعد قليل باستثناء المدير الفني الأجنبي الذي سيُعلن عنه لاحقا.

موعد الإعلان عن المدير الفني الأجنبي لـ الأهلي

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم: محمد شوقي وميشيل يانكون فقط مستمران من الجهاز القديم، وحال طلب المدرب الجديد مدرب حراس أخر سيرحل ميشيل يانكون.

وتابع كريم رمزي: محمد شوقي سيظل في الجهاز الجديد سواء كمدرب عام أو مدرب مساعد، وعلى الأغلب سيكون مدربا مساعدا مع عماد النحاس الذي سيقود الفريق بشكل مؤقت، ثم سيكون مدربا عاما.

وواصل كريم رمزي: محمد يوسف سيكون المدير الرياضي للأهلي، بعد إعلان رحيل محمد رمضان عن المنصب بشكل رسمي.

وأكمل رمزي: الأسماء المرشحة للجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي، ستكون مختلفة عما تم طرحه في الإعلام، والأهلي سيعلن عن المدير الفني الجديد خلال أسبوع، ويهدف الأهلي للتعاقد مع مدير فني بشكل سريع بسبب كأس العالم للأندية.

واختتم كريم رمزي: الأهلي تحدث مع عدة مدربين حتى قبل رحيل مارسيل كولر، لكن كل المسألة كانت استطلاع رأي ولم يتم حسم الأمر مع أي مدرب حتى الآن.

