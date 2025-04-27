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أحمد جودة - القاهرة -

شقت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى على العالم طريقها بصعوبة إلى دور ال16 من بطولة مدريد لتنس الأساتذة فئة 1000 نقطة، بعدما قلبت تأخرها أمام منافستها البلجيكية إليسي ميرتينز إلى فوز مثير اليوم الأحد بالدور الثالث.

سابالينكا تحبط مخطط ميرتينز في مدريد

وحسمت سابالينكا الفوز على ميرتينز بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 3 /6 و6 /2 و6 /1.

وبعد الخسارة في المجموعة الأولى، استعادت سابالينكا اتزانها وحسمت المجموعتين الثانية والثالثة بكل سلاسة.

وبدأت سابالينكا مشوارها في بطولة مدريد من الدور الثاني مباشرة، وفازت على أنا بلينكوفا 6 /3 و6 /4 في الوقت الذي فازت فيه في نفس الدور ميرتينز على كاميلا أوسوريو 6 /3 و6 /3.

وتلتقي سابالينكا في دور ال16 مع الفائزة من مواجهة الإسبانية ريبيكا ماسروفا مع الأمريكية بيتون ستيرنز.