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أحمد جودة - القاهرة -

قال الألماني هانز فليك، مدرب برشلونة، إنه "فخور" بفريقه، بعدما تمكن من قلب تأخره أمام ريال مدريد إلى انتصار بنتيجة (3-2)، ليتوج بكأس ملك إسبانيا، أمس السبت.

فليك يكيل المديح لثلاثي برشلونة.. ويكشف رد فعل أنشيلوتي

وأضاف فليك، في تصريحات صحفية عقب النهائي: "كان الأمر صعبا بعدما تقدم ريال مدريد 1-2، لكننا عدنا في المباراة.. سنحت لهم فرصتان جيدتان، لكننا سجلنا وتمكنا من الفوز".

وأردف: "اللاعبون قدموا أقصى ما لديهم لهذا الفريق وهذا النادي.. الأجواء مذهلة، كان يوما مليئا بالمشاعر. طلبت من الفريق أن يستمتع بالمباراة، ويقدم كل ما لديه في الملعب، لذا أنا فخور بشدة".

وواصل مدرب بايرن ميونخ السابق: "برشلونة يسير في الاتجاه الصحيح"، مشددا على أن لاعبيه لديهم دائما "إجابة"، في إشارة إلى عدم الاستسلام.

واستطرد: "هذا الفريق لا يستسلم أبدا، والجميع فخورون، ليس أنا فقط، بل الجماهير والنادي، واللاعبون يستحقون ذلك".

"مذهل"

كما أشاد بالمدافع الفرنسي جول كوندي، الذي سجل هدف فوز البارسا في الوقت الإضافي، قائلا: "كان مذهلا.. تصدى لفرصتين أو ثلاث لريال مدريد في الوقت الإضافي، وأحرز هدف الفوز".

وأثنى أيضا على المدافع الإسباني، ب أو كوبارسي، بقوله: "يبلغ من العمر 18 عاما، وكان رائعا.. بدا أكثر خبرة بكثير".

وبخصوص أداء فيران توريس، الذي تم اختياره كأفضل لاعب في المباراة، صرح فليك: "هذا هو ملعبه، لقد سجل أيضا بعض الأهداف مع المنتخب الوطني".

وأضاف: "إنه جيد جدا في مركز رأس الحربة، لكنه أيضا يضغط في الدفاع.. لقد اتخذ خطوة في الاتجاه الصحيح"

وأبدى رغبته في تكرار الاحتفالات مع الجماهير، في نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في ميونخ، لكنه أشار إلى تبقي مباراتين في نصف النهائي، ضد إنتر ميلان.

وكشف فليك أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، هنأه عقب المباراة.