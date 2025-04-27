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أحمد جودة - القاهرة -

تقترب النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا من خط النهاية، مع انطلاق منافسات الدور نصف النهائي هذا الأسبوع، حيث يحل إنتر ضيفًا على برشلونة، فيما يستضيف آرسنال نظيره باريس سان جيرمان في ذهاب الدور ذاته.

وتقام مباراتا الإياب الأسبوع المقبل في ميلان ولندن.

برشلونة يصطدم بصلابة إنتر.. وباريس وآرسنال يحلمان بالنجمة الأولى

وبلغت 3 من الأندية الأربعة الأوائل في مرحلة الدوري بالشكل الجديد للبطولة، وهي برشلونة (الثاني)، آرسنال (الثالث)، وإنتر (الرابع)، الدور نصف النهائي.

فيما فشل ليفربول، الذي تصدر الترتيب في الدور الأول، في استكمال المسيرة.

أما باريس سان جيرمان، الذي لا يزال يبحث عن لقبه الأول في المسابقة، فقد اضطر لخوض ملحق التأهل إلى دور الـ16 قبل أن يواصل تقدمه إلى نصف النهائي.

سان جيرمان وآرسنال.. طموحات متجددة

سيصطدم باريس سان جيرمان بآرسنال في مواجهة طموحة بين فريقين لم يسبق لهما التتويج باللقب.

وتألق آرسنال بإقصاء حامل اللقب ريال مدريد من ربع النهائي بنتيجة إجمالية 5-1، ليبلغ نصف النهائي لأول مرة منذ موسم 2008-2009.

ويشهد اللقاء مواجهة إسبانية خارج الخطوط بين لويس إنريكي، مدرب سان جيرمان الذي توج بلقب الدوري الفرنسي مؤخرًا، وميكيل أرتيتا، المدير الفني لآرسنال الذي قاد فريقه لمسيرة شبه مثالية في البطولة.

ورغم رحيل هدافه كيليان مبابي، أظهر سان جيرمان قوة لافتة بإقصاء ليفربول من دور الـ16 وأستون فيلا من ربع النهائي، ويأمل في تجاوز خيبة أمل نهائي 2020، حين خسر أمام بايرن ميونخ.

عام ذهبي لبرشلونة

نال برشلونة دفعة معنوية هائلة بعد تتويجه بكأس ملك إسبانيا على حساب ريال مدريد، ليضيف اللقب إلى السوبر الإسباني هذا الموسم تحت قيادة مدربه الألماني هانز فليك.

ويطمح برشلونة، الفائز باللقب خمس مرات، لاستعادة أمجاده القارية بعد سنوات من الإخفاقات الأوروبية، تضمنت خروجًا مبكرًا وهزائم قاسية أمام يوفنتوس وروما وليفربول، بالإضافة إلى التحول القسري للدوري الأوروبي في المواسم الأخيرة.

ويعتمد الفريق الكتالوني على القوة الهجومية المتمثلة في الثلاثي رافينيا ولامين يامال وروبرت ليفاندوفسكي، الذي تحوم الشكوك حول مشاركته في لقاء الذهاب أمام إنتر بسبب الإصابة.

إنتر.. الدفاع أقوى الأسلحة

على الجانب الآخر، يتسلح إنتر بدفاعه الحديدي، حيث يمتلك أقوى خطوط الدفاع في البطولة هذا الموسم. ويطمح فريق المدرب سيموني إنزاجي، الذي خسر نهائي 2023 أمام مانشستر سيتي، للثأر وتحقيق اللقب الرابع في تاريخه.

ورغم خسارته الثقيلة أمام ميلان (0-3) في نصف نهائي كأس إيطاليا، إلا أن إنتر يعول على صلابته الدفاعية، خاصة مع عودة دينزل دومفريس، لتعويض غياب المهاجم ماركوس تورام.

