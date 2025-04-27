الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

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مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد احداث الجولة الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2025

مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة 

ويكشف  إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي الممتاز.

أنجيه X ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4  

نانت X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4    

لانس X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2  

مونبلييه X ستاد ريمس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1      

مارسيليا X ستاد بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4


ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة

ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة
 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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