نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد احداث الجولة الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2025
مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة
ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي الممتاز.
أنجيه X ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4
نانت X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4
لانس X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2
مونبلييه X ستاد ريمس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1
مارسيليا X ستاد بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4
ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة
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