نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الأحد احداث الجولة الواحد والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم موسم 2025 مواعيد مباريات اليوم الاحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة ويكشف إليكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية عن مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة في الدوري الفرنسي الممتاز. أنجيه X ليل – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4 نانت X تولوز – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN Sports HD 4 لانس X أوكسير – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 2 مونبلييه X ستاد ريمس – الساعة 6:15 مساء على قناة beIN SPORTS XTRA 1 مارسيليا X ستاد بريست – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 78 نقطة ويهتم موقع دوت الخليج الرياضي بنقل كافة الأخبار والأحداث الرياضيه لحظة بلحظة

