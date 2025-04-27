نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 27 - 4 - 2025 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد اليوم الأحد الموافق 27 أبريل 2025، مواجهة وحيدة في مسابقة الدوري الإسباني، حيث يصطدم فريق فياريال بنظيره إسبانيول، في إطار منافسات مسابقة الليجا الإسبانية لموسم 2024-25.

وتُقام مباراة فياريال وإسبانيول على أرضية ملعب لاسيراميكا، ضمن مؤجلات الجولة 26 من بطولة الدوري الإسباني.

ويُدير اللقاء تحكميًا، الحكم الدولي الإسباني خوسيه لويس مونويرا المواجهة المثيرة بين فياريال وإسبانيول، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب لا سيراميكا معقل الغواصات.

موعد مباراة فياريال وإسبانيول في الليجا

من المقرر، أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة والربع مساءًا بتوقيت مصر والسعودية وقطر، والسادسة والربع بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة فياريال وإسبانيول في الليجا

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لموسم 2024-25 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا على قناة bein sports HD3.