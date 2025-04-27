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أحمد جودة - القاهرة - وافق النادي الأهلي على قبول الاعتذار الذي تقدم به سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عن عدم الاستمرار في عمله.

سامي قمصان يعتذر عن عدم الاستمرار.. والأهلي يثمّن جهوده الكبيرة

ووجه له الشكر عما قدمه من جهد كبير، وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجًا في الالتزام والإخلاص، والحرص على مصلحة الأهلي في كل المواقف.



وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي أول أمس الجمعة على يد ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

