نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمحمد رمضان ويقبل اعتذاره في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن النادي الأهلي قبول الاعتذار الذي تقدم به محمد رمضان، المدير الرياضي، عن عدم استكمال مهمته، موجهًا له الشكر والتقدير على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسئولية، وإسهاماته الإدارية والعمل بروح أبناء الأهلي وتفانيه في أداء مهامه طوال الفترة الماضية.

عاجل.. الأهلي يوجه الشكر لمحمد رمضان ويقبل اعتذاره

وكان محمد رمضان، قد تولى منصب المدير الرياضي للنادي الأهلي في الفترة الماضية، لكنه قرر عدم الاستمرار في منصبه.

وودع الأهلي دوري أبطال إفريقيا من الدور نصف النهائي أول أمس الجمعة على يد ضيفه ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي.

