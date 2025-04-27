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أحمد جودة - القاهرة - أبدى ستيفانو بيولي مدرب نادي النصر السعودي سعادته بعودة المهاجم جون دوران إلى التألق، خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على يوكوهاما مارينوس الياباني 4 /1 يوم السبت على ستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة في دور الثمانية لدوري أبطال آسيا للنخبة.

مدرب النصر السعودي سعيد بعودة جون دوران للتسجيل في آسيا

وسجل جون دوران هدفين للنصر في الدقيقتين 27 و49 وتكفل السنغالي ساديو ماني بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 31 والبرتغالي كريستيانو رونالدو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 38.

ويلتقي النصر في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء مع الفائز من مباراة كاوازاكي فرونتال الياباني والسد القطري، التي تقام اليوم الأحد.

وقال بيولي "كانت المباراة جيدة وقد صنعنا الكثير من الفرص الجيدة خلالها، خاصة في الشوط الأول، وأنا سعيد بما قدمه اللاعبون الذين قاموا بعمل كبير خلال المباراة، المهم الآن أننا أصبحنا جاهزين للخطوة التالية في المنافسة، بعد أن حققنا الفوز".

وأثنى بيولي على المهاجم دوران، قائلا "جون لاعب مهم في الفريق، خاصة من خلال تحركاته في العمق، وهو يساعد مجموعة اللاعبين، وأنا سعيد بالعمل الذي يقوم به وبالمستوى الذي قدمه".

ونقل الموقع الرسمي لاتحاد الكرة الآسيوي عن بيولي قوله "لعبنا ضد فريق قوي في وسط الملعب، ولهذا طلبنا من اللاعبين ألا يبالغوا في الاحتفاظ بالكرة كثيرًا في وسط الملعب، لأنه لم يكن هنالك مساحات كثيرة".

وتابع "بالتأكيد طموحنا هو أن نصل النهائي، لكن كما قلت من قبل فإنه لا يوجد فريق يمتلك أفضلية في بلوغ النهائي. أنا دائمًا أجهز الفريق لتحقيق الفوز في المباراة، دون النظر إلى أسماء اللاعبين الموجودين على أرض الملعب".

وختم بالقول "وجود الجماهير كان جميلًا، حيث منحونا طاقة إيجابية، وقد ساعدتنا هذه الجماهير كثيرًا، وننتظر منهم المزيد في المباريات القادمة، حيث أننا سنواصل العمل بقوة للظهور بقوة في المباريات التالية، لأنه لا زال أمامنا الكثير".