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أحمد جودة - القاهرة - مباراة مانشستر سيتي و نوتنجهام فورست اليوم بدون تقطيع بث مباشر - نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست اليوم دون تقطيع بث مباشر - نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.. يترقب عشاق الكرة الإنجليزية مواجهة قوية ومرتقبة تجمع بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست ضمن منافسات نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لموسم 2024-2025.

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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست والقنوات الناقلة

مباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست



تمثل مباراة اليوم واحدة من أبرز اللقاءات في البطولة هذا الموسم، حيث يدخل كلا الفريقين بهدف حسم بطاقة التأهل إلى النهائي الكبير.

ويسعى مانشستر سيتي، تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا، للظفر باللقب للمرة الثامنة في تاريخه وتعزيز سجل إنجازاته المحلية والدولية، فيما يطمح نوتنجهام فورست إلى قلب الطاولة وإحداث مفاجأة من العيار الثقيل بالوصول إلى المباراة النهائية.

موعد مباراة مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

تقام المباراة على أرضية ملعب ويمبلي الشهير في العاصمة البريطانية لندن، وسط أجواء حماسية ينتظرها الملايين حول العالم.

وينطلق اللقاء في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد نوتنجهام فورست

ستقوم شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية بنقل أحداث اللقاء بشكل حصري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبارها المالك الحصري لحقوق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويُتوقع أن يشهد البث متابعة جماهيرية كبيرة بالنظر إلى أهمية المباراة وقوة الفريقين.

مانشستر سيتي خطوة جديدة نحو اللقب

يسعى مانشستر سيتي إلى مواصلة عروضه القوية في البطولات المحلية، حيث يأمل في الفوز بكأس الاتحاد للمرة الثالثة تحت قيادة بيب جوارديولا.

ويمتلك الفريق السماوي خبرة كبيرة في المباريات الكبيرة، ويُعول على نجومه لحسم التأهل إلى المباراة النهائية المقررة يوم السبت 17 مايو المقبل.

نوتنجهام فورست

من جانبه، يدخل نوتنجهام فورست المباراة بمعنويات مرتفعة ورغبة في تحقيق إنجاز تاريخي بالوصول إلى نهائي الكأس.

ويعزز من طموحات الفريق فوزه على مانشستر سيتي بهدف دون رد في مواجهة الدور الأول من الموسم الحالي بالدوري الإنجليزي الممتاز، مما يزيد من إثارة المواجهة المنتظرة.

تاريخ المواجهات بين مانشستر سيتي ونوتنجهام فورست

يعكس تاريخ المواجهات بين الفريقين صراعًا متكافئًا نسبيًا، إذ التقيا في 95 مباراة رسمية عبر مختلف المسابقات، فاز مانشستر سيتي بـ38 مباراة، مقابل 32 انتصارًا لنوتنجهام، فيما انتهت 25 مباراة بالتعادل.

وسجل مانشستر سيتي 139 هدفًا في شباك نوتنجهام، بينما أحرز نوتنجهام 123 هدفًا، مما يدل على مدى التنافسية الكبيرة بين الناديين عبر السنوات.