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أحمد جودة - القاهرة -

فاز أستريلا دا أمادورا، على ضيفه بورتو، بهدفين دون رد، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري البرتغالي لكرة القدم.

بورتو يفقد الأمل في بلوغ أبطال أوروبا

وتجمد رصيد بورتو عند 62 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطتين خلف سبورتينج براجا صاحب المركز الثالث.

وفقد بورتو، الأمل، في بلوغ دوري أبطال أوروبا، حيث يبتعد بفارق 10 نقاط خلف المركز الثاني، الذي يحتله بنفيكا، والذي يؤهل صاحبه للتشامبيونزليج رفقة متصدر الدوري البرتغالي.

وعلى الجانب الآخر، رفع أستريلا دا أمادورا رصيده إلى 29 نقطة في المركز 15.

وسجل كيكاس، الهدف الأول لأستريلا دا أمادورا في الدقيقة 38، قبل أن يضيف آلان رويز، الهدف الثاني في الدقيقة 62 من ضربة جزاء.