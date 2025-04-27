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أحمد جودة - القاهرة -

تستعد بريطانيا للتقدم بطلب استضافة بطولة العالم لألعاب القوى، المقررة في عام 2029.

بريطانيا تتطلع لاستضافة مونديال ألعاب القوى

وأكملت شركة "اتلتيك فينشرز"، وهي منظمة مشتركة بين الاتحاد البريطاني لألعاب القوى، وشركة "جريت ران"، وماراثون لندن، دراسة جدوى تمهيدًا لتقديم طلب رسمي بالاستضافة، للاتحاد الدولي لألعاب القوى في سبتمبر/أيلول المقبل.

ويتوقف تقديم العرض على تأمين 45 مليون جنيه إسترليني (60 مليون دولار) من الدعم الحكومي للتنظيم.

وفي حال نجاحه، ستكون هذه المرة الأولى التي تستضيف فيها لندن هذا الحدث، منذ عام 2017، حيث شهدت البطولة آنذاك إقبالًا جماهيريا كبيرًا.

وأُطلقت شركة "أثليتيك فينشرز" في أبريل/نيسان 2024، بهدف تعظيم الاستفادة من الخبرات الفريدة للمنظمات الثلاث المعنية، لبناء مستقبل أكثر استدامة للرياضة في المملكة المتحدة، ودفع عجلة النمو التجاري والاستثمار.