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أحمد جودة - القاهرة -

يشارك منتخب إفريقيا الوسطى (تحت 20 عامًا) في كأس أمم إفريقيا للشباب، التي تنطلق اليوم الأحد في مصر، وتستمر حتى 18 مايو/آيار المقبل، وسط تفاؤل وطموح لتحقيق مفاجأة.

شباب إفريقيا الوسطى يحلمون بقلب التوقعات

ويسعى المنتخب للبناء على تأهله لربع نهائي نسخة 2021، ومشاركته في بطولة 2023، رغم خروجه حينها من الدور الأول.

ويواجه منتخب إفريقيا الوسطى تحديات صعبة، في المجموعة الثالثة مع السنغال (حاملة اللقب)، غانا (البطلة 4 مرات)، والكونغو الديمقراطية.

ورغم أنه ليس مرشحًا، يعول المنتخب على مرونته وروحه القتالية، ويأمل في قلب التوقعات.

وتأهلت إفريقيا الوسطى لبطولة الشباب، بقيادة المدرب ستيفان عبد الله، بعد وصولها لنصف نهائي تصفيات وسط القارة 2024، مستفيدةً من إيقاف الكونغو برازافيل بقرار من الفيفا.

ويعتمد المنتخب على القائد بيرسير إيدي جوريس مبايجوتو (18 عامًا)، الذي سجل هدفًا حاسمًا في التصفيات، والمهاجم المميز شيروبين كونجا (19 عامًا).

ويقود الفريق فنيا ستيفان عبد الله (42 عامًا)، مدافع الكونغو السابق، الذي تولى المهمة في يوليو/تموز 2024، ويمتلك خبرة تدريبية في فرنسا.