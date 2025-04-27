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أحمد جودة - القاهرة -

خاض لوكا مودريتش، أمس السبت، الكلاسيكو الـ37 في مشواره ليدخل قائمة أكثر 10 لاعبين شاركوا في هذه المباراة الأهم بالكرة الإسبانية.

مودريتش يفوق نفسه.. ويعادل 3 أساطير

وبسجل 37 مباراة، تعادل مودريتش مع أساطير الملكي إيكر كاسياس وفرناندو هييرو وراؤول جونزاليس.

ومع ذلك، فإن مودريتش مازال بعيدا عن صدارة القائمة، التي يحتلها سيرجيو بوسكيتس بواقع 48 مباراة.

وتفوق مودريتش على نفسه كأكبر لاعب سنا في ريال مدريد يخوض مباراة كلاسيكو، إذ عاد ليحطم رقمه القياسي الذي سجله في أكتوبر/تشرين أول الماضي، حيث لعب أمس وعمره 39 عاما و229 يوما.

وبهزيمة الريال أمس، لم يتمكن مودريتش من معادلة ألفريدو دي ستيفانو كثاني أكثر لاعبي الملكي فوزا بمباريات الكلاسيكو برصيد 17 مباراة.

لكن ما زال في إمكانه تحقيق هذا الأمر حين يتواجه الفريقان في كلاسيكو جديد في 11 مايو/آيار المقبل في الدوري الإسباني.

ويتصدر قائمة لاعبي الريال الأكثر فوزا بالكلاسيكو باكو خينتو بـ21 فوزا في 42 مباراة.

وفي حال فوز الريال أمس، كان مودريتش سيتوج باللقب الـ29 في مشواره مع الفريق الملكي.

لكن الأمل في الفوز بلقب هذا الموسم لم ينته بعد، حيث مازال الميرنجي ينافس على الليجا، إذ يحتل المركز الثاني في الترتيب بفارق 4 نقاط عن برشلونة.

ولقب الليجا هذا ربما هو الأمل الأخير لمودريتش لزيادة عدد ألقابه مع الريال، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو/حزيران المقبل ولا توجد حتى الآن أي إشارة لتجديده لموسم آخر.

وفاز برشلونة على ملعب "لا كارتوخا" السبت بكأس ملك إسبانيا 3-2 بفضل هدف أحرزه الفرنسي جول كوندي في الوقت الإضافي.