نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر واريورز يقهر روكتس.. وثاندر يبلغ المربع الذهبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قاد ستيفن كاري فريقه جولدن ستيت واريورز للفوز على هيوستن روكتس، بنتيجة 104-93، فجر اليوم الأحد بتوقيت جرينتش، في الدور الأول الفاصل من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

واريورز يقهر روكتس.. وثاندر يبلغ المربع الذهبي

وسجل كاري 36 نقطة، إلى جانب تسع تمريرات حاسمة وسبع متابعات، ليقود واريورز للتقدم 2-1 في مجموع مواجهات الدور الفاصل، في غياب جيمي باتلر، نجم الفريق.

وأحرز بادي هيلد 17 نقطة، منها خمس رميات ثلاثية، كبديل، ليفوز واريورز بمباراته الثالثة في الدور الفاصل، للمرة السادسة على التوالي.

وسجل جاري بايتون 16 نقطة، منها 11 في الربع الأخير.

ويلتقي الفريقان في المواجهة الرابعة، مساء غد الاثنين على ملعب تشيز سنتر.

وفي صفوف روكتس، سجل فريد فانفليت 17 نقطة، وأضاف ألبيرين شينجون 15 نقطة و11 متابعة.

ومن جانبه، قاد آرون جوردون فريقه دنفر نجتس، للفوز على لوس أنجليس كليبرز 101-99، ليتعادل الفريقان 2-2 في المواجهات الفاصلة.

وحاول نيكولا يوكيتش حسم المباراة برمية ثلاثية في الثواني الأخيرة، لكن جوردون قفز وحول تسديدته إلى سلة حاسمة.

واعتبر الحكام المحاولة صحيحة، وأكد حكم الفيديو في مركز الإعادة التابع للـNBA، في نيوجيرسي، أن الكرة خرجت من يد جوردون قبل صافرة النهاية.

وسجل يوكيتش 36 نقطة، 21 متابعة، و8 تمريرات حاسمة، بينما أضاف مايكل بورتر جونيور وكريستيان براون 17 نقطة لكل منهما.

وفي صفوف كليبرز، سجل ك أو ي ليونارد 24 نقطة، وأضاف نورمان باول 22 نقطة، وإيفيكا زوباك 19 نقطة و12 متابعة، و6 تمريرات حاسمة.

وفي مباراة ثالثة، قاد شاي جيلجيوس-ألكسندر فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر، للتأهل إلى المربع الذهبي للقسم الغربي، بالفوز على ممفيس جريزليس 117-115.

وسجل جيلجيوس-ألكسندر 38 نقطة، وأحرز جالين ويليامز 23 نقطة لثاندر، الذي تصدر القسم الغربي بـ68 انتصارًا مقابل 14 هزيمة، ليصبح أول المتأهلين للمربع الذهبي، حيث سيلاقي الفائز من ناجتس وكليبرز.

وأحرز شيت هولمجرين، إيسياه هارتنشتاين، وإيسياه جو، 11 نقطة لكل منهما.

ومن جريزليس، أحرز سكوتي بيبين جونيور 30 نقطة، وأضاف ديسموند بين وسانتي ألداما 23 نقطة لكل منهما.