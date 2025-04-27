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أحمد جودة - القاهرة -

أكد هانز يواخيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لبوروسيا دورتموند، أن فريقه سيلجأ فقط لاستعادة مدافعه السابق ماتس هوميلز، في مونديال الأندية بالولايات المتحدة، الصيف المقبل، إذا كان يعاني من غيابات في صفوفه بفعل الإصابات.

دورتموند: عودة مشروطة لهوميلز في مونديال الأندية

وقال فاتسكه لمحطة "زد دي أف" أن فكرة استعادة هوميلز، 36 عاما، بعد موسم قضاه في صفوف روما، هي أمر تم أخذه في الاعتبار، لكنه اعترف بصعوبة تحقق الأمر.

وأوضح فاتسكه "هناك حاليا العديد من اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الأخيرة، ولن يعودوا إلى مقاعد البدلاء فقط لأن هوميلز سيتواجد لمدة 5 أسابيع".

وأشار "لقد اتفقنا على أنه في حال تعرض مدافع للإصابة وعدم قدرته على المشاركة في مونديال الأندية، فإن ماتس سيكون خيارا".

ولم يجدد دورتموند عقد هوميلز، الفائز مع منتخب ألمانيا بلقب مونديال البرازيل 2014، ليرحل عن النادي وينتقل إلى روما.

وأعلن فاتسكه أن دورتموند سينظم مباراة وداع لهوميلز أمام أتلتيك بيلباو، على الأرجح في أغسطس/آب المقبل، واصفا اللاعب بأنه "أحد أفضل اللاعبين في بوروسيا دورتموند على الإطلاق".