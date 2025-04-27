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أحمد جودة - القاهرة -

فتح كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، الباب أمام استمراره مع ريال مدريد، رغم الخسارة من برشلونة، 3-2، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

أنشيلوتي يفتح باب البقاء.. ويدافع عن نجم المغرب

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي عقب النهائي الذي أقيم مساء السبت في ملعب "لا كارتوخا" بمدينة إشبيلية "كانت مباراة جيدة، وتنافسنا بشكل جيد".

وأضاف "كان الشوط الأول صعبا علينا لأنهم حاولوا الاستحواذ على الكرة، وعندها ازدادت الأمور تعقيدا".

واستدرك "لكن في الشوط الثاني، تنافس الفريق بشكل جيد وقام بما كان عليه فعله".

وتابع "اقتربنا بشدة من الفوز، يجب مواصلة القتال، الفريق لعب بشكل جيد ولا يمكن إلقاء اللوم عليه، في الشوط الثاني كنا الأقرب للفوز من الخصم".

وبسؤاله عن مستقبله مع الفريق، أجاب أنشيلوتي "يمكنني الاستمرار ويمكنني التوقف، سيحسم هذا الأمر في الأسابيع المقبلة وليس اليوم".

وأوضح أنشيلوتي أنه لم يدفع بالفرنسي كيليان مبابي من بداية اللقاء لأنه عائد من إصابة.

وواصل "لم يكن بإمكانه تحمل اللعب 90 دقيقة، فضلت الدفع به في الشوط الثاني عندما تراجع الإيقاع قليلا، وكان جيدا وأدرك التعادل".

تفاصيل صغيرة

ومن ناحية أخرى، دافع أنشيلوتي عن إبراهيم دياز الذي ارتكب خطأ جاء منه هدف جول كوندي، الذي منح الفوز لبرشلونة في الشوطين الإضافيين.

وقال "إبراهيم أعتقد ان لوكا (مودريتش) سيسلمه الكرة من وراء ظهره، والتمريرة كانت منخفضة، إنها تفاصيل صغيرة لا تكلفك شيئا في بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى تكلفك الكثير".

وعن البطاقات الحمراء التي حصل عليها لاعبو الملكي لوكاس فاسكيز وأنطونيو روديجر وجود بيلينجهام، مع نهاية اللقاء، قال أنشيلوتي إنه "يجب رؤية ما حدث" وأدى لطردهم.

وفيما يخص احتمالية فرض عقوبات على اللاعبين الثلاثة، قال "يجب الانتظار، لدينا يومان للراحة ثم سنستعد للمباراتين المقبلتين في الليجا (سيلتا فيجو وبرشلونة)، لمواصلة المنافسة حتى النهاية".

وبسؤاله عن احتمالية تعرض روديجر لإصابة، أجاب "ليس مصابا ولكنه كان مرهقا ولم يكن في إمكانه أن يركض أكثر، قدم مباراة رائعة وتحمل بقدر الإمكان، أشكره على جهوده".