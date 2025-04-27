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أحمد جودة - القاهرة -

امتدح الفرنسي جول كوندي، لاعب برشلونة، الطريقة التي فاز بها فريقه على الغريم ريال مدريد (3-2)، أمس السبت، في نهائي كأس ملك إسبانيا.

كوندي: ريال مدريد عظيم.. وتوقعت تمريرة مودريتش

وقال كوندي، الذي أحرز هدف البارسا الثالث، في تصريحات صحفية عقب اللقاء مباشرة: "ريال مدريد فريق كبير، يحظى بلاعبين عظماء.. وتفوق في الشوط الثاني، وصعب علينا السيطرة على الكرة، لكننا أظهرنا شخصية قوية".

وأردف: "هدف فيران (الذي أدرك التعادل 2-2) كان رائعا، وبذلنا قصارى جهدنا للفوز".

وتابع: "أنا سعيد للغاية بالهدف.. كانت هجمة رأيت فيها مودريتش يمرر الكرة.. توقعتها، وسيطرت عليها جيدا وسددت، وسارت الأمور على ما يرام".

وحول تفوق الريال في الشوط الثاني، صرح مدافع البلوجرانا: "كنا نتوقع هذا من ريال مدريد، لأنه فريق كبير وعظيم".

وأضاف كوندي: "كان (الريال) يتطلع بشدة للفوز، بعدما مني أمامنا بهزيمتين في كأس السوبر وكلاسيكو الليجا.. عقد علينا الأمور وقدم مباراة جيدة، لكننا انتصرنا مجددا".