نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يقترب من الاتفاق مع دينو لامبارتي وكيل كولر بشأن الشرط الجزائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل تفاوض النادي الأهلي مع دينو لامبارتي وكيل المدرب السويسري مارسيل كولر بشأن الشرط الجزائي.

خالد الغندور: الأهلي اقترب من الاتفاق مع دينو لامبارتي وكيل كولر بشأن الشرط الجزائي

وقال خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور، إن النادي الأهلي تواصل مع دينو لامبرتي وكيل كولر بعد اتخاذ القرار النهائي لرحيل المدرب السويسري.

وأضاف، أن الشرط الجزائي في عقد كولر شهرين بقيمة ٤٤٠ ألف يورو.

واختتم، الأهلي أقترب من الوصول إلى حل مع لامبرتي لفسخ عقد كولر بالتراضي.