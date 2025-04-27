الرياضة

خالد الغندور: الزمالك يوافق بشكل مبدئي على تأجيل نهائي كأس مصر

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خالد الغندور: الزمالك يوافق بشكل مبدئي على تأجيل نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن محلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رحبت بشكل مبدئي بفكرة تأجيل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

خالد الغندور: الزمالك يوافق بشكل مبدئي على تأجيل نهائي كأس مصر

وأضاف الغندور في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور: مجلس الزمالك لم يتخذ أي قرارات وهناك موافقة مبدئية على على تأجيل اللقاء، ولكن الأبيض ينتظر إخطاره بشكل رسمي بخصوص التأجيل.

وتابع: من المقرر أن تقام المباراة يوم ٢٠ مايو القادم، ولكن ارتباط بيراميدز بالسفر إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة أورلاندو في نهائي دوري أبطال إفريقيا قد يتسبب في تأجيلها.

أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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