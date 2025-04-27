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أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور أن محلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب رحبت بشكل مبدئي بفكرة تأجيل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

خالد الغندور: الزمالك يوافق بشكل مبدئي على تأجيل نهائي كأس مصر

وأضاف الغندور في تصريحاته خلال برنامجه ستاد المحور: مجلس الزمالك لم يتخذ أي قرارات وهناك موافقة مبدئية على على تأجيل اللقاء، ولكن الأبيض ينتظر إخطاره بشكل رسمي بخصوص التأجيل.

وتابع: من المقرر أن تقام المباراة يوم ٢٠ مايو القادم، ولكن ارتباط بيراميدز بالسفر إلى جنوب إفريقيا لخوض مواجهة أورلاندو في نهائي دوري أبطال إفريقيا قد يتسبب في تأجيلها.