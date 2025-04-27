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أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي خالد الغندور سبب عدم مشاركة أحمد حمدي لاعب الفريق في ودية بهتيم وأقيمت أمس الجمعة استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدى بالجولة الثالثة من المرحلة النهائية بالدوري المصري الممتاز.

خالد الغندور: قرار بيسيرو سر عدم مشاركة أحمد حمدى في ودية الزمالك وبهتيم رغم جاهزيته

أضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "وابتعد أحمد حمدى عن اختيارات جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق في ودية بهتيم أمس رغم جاهزية اللاعب ومشاركته في التدريبات الجماعية،في الوقت الذى منح فيه الفرصة للعديد من اللاعبين لتجربتهم والوقوف على مستواهم الفني".

وأكمل: قرار استبعاد أحمد حمدى من ودية الزمالك وبهتيم يعود إلى بيسيرو المدير الفني الذى طالب اللاعب بالجري حول الملعب،رافضًا المجازفة به في ودية بهتيم".