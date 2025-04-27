الرياضة

وائل القباني: كولر مدرب عبقري والعناد سبب رحيله عن الأهلي

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وائل القباني: كولر مدرب عبقري والعناد سبب رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - قال وائل القباني نجم الزمالك السابق إن كولر مدرب عبقري ونجح في تحقيق العديد من البطولات رغم رحيله عن تدريب فريق الأهلي.

وائل القباني: كولر مدرب عبقري والعناد سبب رحيله عن الأهلي

وأضاف القباني خلال حواره لبرنامج ستاد المحور:" كولر مدرب عبقري وحقق بطولات مع  الأهلي لكن للأسف الجماهير تنسى".

وتابع القباني:" انتقدت كولر لأنه دخل في مرحلة العناد والقلق وبدأ يقوم بتغييرات غريبة وهذا ليس معناه أنه مدرب سيئ لأنه حقق بطولات مع القلعة الحمراء".

وواصل القباني:" تشكيل الأهلي أمام صن داونز يؤكد أن كولر كان قلق من المباراة وهذا على غير العادة أن نرى الفريق الأحمر يدافع على أرضه ووسط جماهيره".

وأكمل:" كولر خلص على لاعبين كثيرين في الأهلي مثل وسام أبو علي وكهربا وأحمد عبد القادر وأفشة وحسين الشحات وأليو ديانج".

وأردف:" وسام أبو علي خارج تركيزه في الأهلي لأن كولر كان يفضل جراديشار عليه وبالتالي اللاعب تأثر نفسيًا ونفس الأمر تكرر مع كهربا".

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أحمد صلاح

أحمد صلاح

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