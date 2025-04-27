نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وائل القباني: الانسحاب من مباراة القمة بداية أزمة الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد وائل القباني نجم نادي الزمالك، على ضرورة تأجيل مباراة نهائي كأس مصر بين الأبيض وبيراميدز المقرر إقامتها يوم ٢٠ مايو المقبل.

وائل القباني: الانسحاب من مباراة القمة بداية أزمة الأهلي

وقال القباني في تصريحاته عبر برنامج ستاد المحور: لا بد من تأجيل مباراة نهائي كأس مصر، لأن بيراميدز يلعب باسم مصر وسيلعب في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتابع: لو لجنة الاستئناف لم تخصم 3 نقاط من الأهلي بعد انسحابه من القمة مثلما حدث مع الزمالك خلال الموسم الماضي يبقى الموضوع فيه إن.

وتابع: موقف مباراة القمة لا يوجد به تفصيله، يا الأهلي على صواب ويستحق خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم

وأكمل: كان على الأهلي خوض اللقاء وعدم الانسحاب، ولكنه انسحب لأنه يمتلك مشاكل داخلية، وهذه المباراة كانت بداية الأزمات داخل الفريق وتسبب في أزمة مع جماهيره.