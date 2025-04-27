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أحمد جودة - القاهرة - مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز

يلا كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد توتنهام هوتسبير مباشر دون تقطيع | الدوري الإنجليزي الممتاز .. تشهد ملاعب الدوري الإنجليزي الممتاز مساء اليوم الأحد 27 أبريل 2025، قمة كروية مرتقبة تجمع بين نادي ليفربول ونظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من البطولة.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة ليفربول وتوتنهام خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

مباراة ليفربول وتوتنهام هوتسبير اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز

ليفربول ضد توتنهام اليوم: الريدز يقترب من حسم لقب الدوري الإنجليزي رسميًا

تتجه أنظار جماهير الكرة العالمية نحو ملعب «أنفيلد» الذي يحتضن هذه المواجهة الكلاسيكية، وسط ترقب كبير لإمكانية تتويج الريدز بلقب الدوري رسميًا.

ويمثل اللقاء أهمية قصوى لجماهير ليفربول، خاصة مع اقتراب فريقهم بقيادة النجم المصري محمد صلاح من تحقيق اللقب العشرين في تاريخ النادي بالدوري الإنجليزي، ومعادلة رقم مانشستر يونايتد كأكثر الفرق تتويجًا بالبطولة ويسعى الريدز لحسم اللقب في ظل التفوق الواضح هذا الموسم، مستفيدين من تعثر آرسنال في الجولة ذاتها.

موعد مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

من المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول وتوتنهام مساء اليوم الأحد في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتم بث اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول وتوتنهام

أعلنت قنوات بي إن سبورت عن إسناد مهمة التعليق على قمة ليفربول وتوتنهام إلى المعلق علي سعيد الكعبي.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام توتنهام

من المنتظر أن يخوض يورجن كلوب المباراة بتشكيل هجومي قوي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد – إبراهيما كوناتي – فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط الوسط: ريان جرافنبيرخ – أليكسيس ماك أليستر – دومينيك سوبوسلاي.

خط الهجوم: محمد صلاح – كودي جاكبو – لويس دياز.

موقف الفريقين قبل اللقاء

يحتل ليفربول صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 79 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن الوصيف أرسنال.

أما توتنهام، فيمر بفترة صعبة، حيث يتواجد في المركز السادس عشر برصيد 37 نقطة.

ماذا يحتاج ليفربول لحسم لقب الدوري؟

يحتاج ليفربول إلى نقطة وحيدة فقط من مباراة اليوم أمام توتنهام ليعلن رسميًا تتويجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025، وهو اللقب الثاني له في حقبة «البريميرليج» والمرة العشرين في تاريخه.

أرقام ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

لعب 33 مباراة.

حقق الفوز في 24 مباراة.

تعادل في 7 مواجهات.

خسر مباراتين فقط.

سجل 75 هدفًا.

استقبل 31 هدفًا.

آمال جماهير الريدز

تحلم جماهير ليفربول بأن تكون مواجهة اليوم لحظة تاريخية جديدة تضاف إلى سجل النادي العريق، بفضل الأداء الرائع والنتائج القوية التي حققها الفريق هذا الموسم بقيادة النجم المتألق محمد صلاح.