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أحمد جودة - القاهرة -

عزز روساريو سنترال صدارته للمجموعة الثانية في مرحلة ذهاب الدوري الأرجنتيني (أبرتورا 2025) بتغلبه على مضيفه سان لورينزو بهدف في إطار الجولة الـ15 من البطولة.

روساريو سنترال يعزز صدارته بهدف قاتل

جاء الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء السبت بالتوقيت المحلي عبر إنزو كوبيتي (90+1)، ليرفع الفريق رصيده إلى 32 نقطة ينفرد بها بصدارة المجموعة الثانية، حيث يتقدم بـ4 نقاط على إندبنديينتي صاحب المركز الثاني.

بينما تجمد رصيد سان لورينزو عند 26 نقطة في المرتبة الثالثة.

وفشل أرخنتينوس جونيورز في معادلة رصيد بوكا جونيورز متصدر المجموعة الأولى ولو مؤقتا بسقوطه في فخ التعادل 1-1 أمام مضيفه بلجرانو الذي يحل في المرتبة الـ12 بـ16 نقطة.

تقدم بلجرانو أولا عبر نيكولاس فرنانديز (ق21) قبل أن يدرك آلان ليسكانو (ق47) التعادل لأرخنتينوس الذي يحل في المركز الثاني بـ30 نقطة، مبتعدا بنقطتين عن بوكا المتصدر والذي يحل اليوم ضيفا على غريمه ريفر بليت في سوبر كلاسيكو الكرة الأرجنتينية.

وفي مباراة أخرى السبت فاز ألدوسيفي على ضيفه بانفيلد 2-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى.

