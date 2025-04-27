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أحمد جودة - القاهرة -

أبرز بيدري جونزاليس لاعب وسط برشلونة، قدرة فريقه على الصمود، بعدما تمكن من الانتفاضة أمام ريال مدريد في نهائي كأس ملك إسبانيا.

بيدري: طموحنا جامح.. ولا نستسلم للهزيمة

وقلب البارسا تأخره 1-2 إلى انتصار بنتيجة 3-2، ليفوز باللقب، الليلة الماضية.

وقال بيدري في المنطقة المختلطة عقب المباراة التي أقيمت مساء السبت "في كأس السوبر (الذي توج به برشلونة على حساب الريال) سجلوا أيضا ونحن غيرنا النتيجة، أثبتنا هذا العام أن هذا الفريق لا يستسلم للهزيمة".

وأضاف "نحن فريق شاب يريد الفوز بكل شيء، طموحنا جامح".

وعن تطلع الفريق للفوز بثلاثية هذا الموسم، قال بيدري إن كأس الملك "اللقب الأول في هذه الثلاثية الشهيرة التي يتحدث عنها الجميع، ويمنحنا الثقة للمنافسة على اللقبين الآخرين".

