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أحمد جودة - القاهرة -

هنأ مدافع برشلونة، إنييجو مارتينيز، الحكم ريكاردو دي بورجوس بينجويتشيا، الذي أدار نهائي كأس ملك إسبانيا، الذي توج به البلوجرانا على حساب ريال مدريد (3-2)، أمس السبت.

نجم برشلونة يشكر ويهنئ حكام الكلاسيكو

وقال مارتينيز، في تصريحات صحفية: "أهنئ دي بورجوس وزملاءه، الذين كانوا على مستوى عال للغاية".

وواصل: "أتمنى أن نشكرهم جميعا، لأنه كان من الظلم الوصول إلى تلك المستويات.. علينا أن ندعمهم، لأننا جميعا نخفق في الحياة، وما يمرون به صعب.. لا أحد يحب أن يكون في مثل هذا الموقف".

وتابع: "كنا نعرف أن هناك ضجة كبيرة تحيط بهم، وأن الأمر سيكون صعبا، لكنهم تمكنوا من العمل، وأنا سعيد من أجل دي بورجوس، لأنه شخص رائع.. الاحترافية لا تفشل أبدا، ومن جانبنا، كان الأمر يتعلق بإظهار أننا أفضل، وهذا ما فعلناه".

وأضاف: "كنا نعلم أن هذا يومنا، وأن الفريق في حالة تركيز عالية.. أي فريق كان سيسقط اليوم بعدما تقدم ريال مدريد 1-2، لكننا انتظرنا اللحظة المناسبة، والعمل الجماعي قادنا للفوز".

وكان الحكم دي بورجوس بينجويتشيا قد بكى، خلال مؤتمر صحفي عقد عشية النهائي، متأثرا بالانتقادات التي تعرض لها عبر قناة ريال مدريد، التي بثت فيديو يظهر لقطات لأخطاء ارتكبها ضد الفريق الملكي.

كما أدلى الحكم المسؤول عن تقنية الفيديو "VAR" بتصريحات، انتقد فيها هجوم قناة النادي الملكي على الحكام، مما دفع الريال لمقاطعة الفعاليات التي سبقت المباراة.

