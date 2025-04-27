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أحمد جودة - القاهرة - احتفل الآلاف من مشجعي برشلونة بكأس ملك إسبانيا، الذي توج به الفريق الكتالوني على حساب غريمه ريال مدريد (3-2)، في ساحة كاناليتيس، التي تعد المكان المعتاد لاحتفالات البلوجرانا.

هدف كوندي يشعل الجنون في شوارع برشلونة

وسيطر المشجعون على منطقة "ليس رامبلز" في مدينة برشلونة، حتى قبل انتهاء المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، وامتدت إلى الوقت الإضافي، حيث أثار هدف البارسا الثالث، الذي سجله جول كوندي في الدقيقة 116، حالة من النشوة بين المشجعين.

وهتف المشجعون، ولوحوا بالأعلام، بل أطلقوا أيضا بعض الشماريخ، فيما تسلق البعض أعمدة الإنارة في المنطقة للاحتفال باللقب.

ولم يتمكن مشجعو برشلونة من الاحتفال بأي ألقاب على مدار عامين، منذ فوز الفريق بالدوري الإسباني في موسم 2022-2023.

ومن المقرر أن يعود رجال المدرب هانز فليك من إشبيلية إلى برشلونة، بعد ظهر اليوم الأحد، قبل أن يستأنفوا التدريبات غدا.

وذلك استعدادا لمباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، المقررة أمام إنتر ميلان الإيطالي على ملعب مونتجويك الأوليمبي، الأربعاء المقبل.

