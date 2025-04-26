نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز على نظيره ماينز بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

أهداف مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني

وفي الدقيقة 27 من الشوط الأول، أحرز ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول في شباك ماينز.

ثم أحرز مايكل أوليز مهاجم بايرن ميونخ الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بعد أسيست من زميله كونراد لايمر.

وتمكن إريك داير نجم فريق بايرن ميونخ من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84 من أحداث الشوط الثاني؛ بعد أسيست من مايكل أوليز.