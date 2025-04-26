نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باير ليفركوزن يهزم أوجسيورج بثنائية في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حقق فريق باير ليفركوزن فوزًا ثمينًا على نظيره أوجسبورج بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب باي آرينا، ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة الدوري الألماني لموسم 2024-25.

نتيحة مواجهة باير ليفركوزن وأوجسبورج في البوندسليجا

تمكن باير ليفركوزن من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم التشيكي باتريك شيك في الدقيقة 13، من صناعة زميله ناثان تيلا.

وقبل نهاية الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة 45+1، أحرز الأرجنتيني إيمليانو بوينديا الهدف الثاني لصالح باير ليفركوزن.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد باير ليفركوزن إلى النقطة 67 في المركز الثاني، بينما يتوقف رصيد أوجسبورج عند النقطة 43 في المركز العاشر.