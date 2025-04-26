نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوروسيا دورتموند يحقق فوزًا مثيرًا على هوفنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت المواجهة التي جمعت بين بوروسيا دورتموند وهوفنهايم، بفوز البوروسيون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب بري زيرو أرينا، ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة الدوري الألماني لموسم 2024-25.

نتيجة مواجهة بوروسيا دورتموند وهوفنهايم في البوندسليجا

تمكن بوروسيا دورتموند من تسجيل هدف التقدم عن طريق المهاجم الغيني جيراسي في الدقيقة 20، بعد صناعة مميزة من سفينسون.

ثم عادل هوفنهايم النتيجة عن طريق المهاجم التشيكي آدم هلوتشيك في الدقيقة 61 من زمن المباراة، بعد تمريرة ساحرة من أنتون ستاخ.

وفي الدقيقة 74، سجل الألماني المميز جوليان براندت الهدف الثاني لصالح البوروسيون، من تميرة المتألق سفينسون.

وسجل هوفنهايم هدف التعادل عن طريق بافيل كاديرابيك في الدقيقة 90، من صناعة ديفيد يوراسيك.

وقبل نهاية اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 90+5، أحرز بوروسيا دورتموند هدف الفوز بالمباراة، عن طريق المدافع والديمار أنتون.

وأضاع المهاجم الغيني جيراسي ركلة جزاء لصالح بوروسيا دورتموند في الدقيقة 34.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد بوروسيا دورتموند إلى النقطة 48 في المركز السادس، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر برصيد 30 نقطة.