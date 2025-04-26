بايرن ميونخ يتفوق على ماينز بثلاثية نظيفة في الدوري الألماني

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الفوز على نظيره ماينز بثلاثية دون رد خلال المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من بطولة الدوري الألماني.

وانطلقت صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز، في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، والخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

أحداث مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني

استهل لاعبو فريق بايرن ميونخ الشوط الأول من المباراة، بمحاولات هجومية من أجل تسجيل هدف أول.

وفي الدقيقة 27 من الشوط الأول، أحرز ليروي ساني لاعب بايرن ميونخ الهدف الأول في شباك ماينز.

ثم أحرز مايكل أوليز مهاجم بايرن ميونخ الهدف الثاني في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بعد أسيست من زميله كونراد لايمر.

وانتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز بتقدم البافاري بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، سدد اللاعب ليروي ساني كرة قوية في الدقيقة 62 ولكنها ارتطمت بالقائم.

وتمكن إريك داير نجم فريق بايرن ميونخ من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84 من أحداث الشوط الثاني؛ بعد أسيست من مايكل أوليز.