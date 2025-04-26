نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور.. تكريم التنمية الشبابية والفرق الفائزة بمسابقات منطقة بنى سويف لكرة القدم في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نظمت منطقة بنى سويف لكرة القدم بقيادة المحاسب صلاح بدر حفلا لتكريم الفرق الفائزة بالمسابقات للموسم الكروى 2024/2025.

وشهد الاحتفال تواجد هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة والدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل الشباب والرياضة لإدارة الرياضة وناصر رمضان وكيل الشباب والرياضة لإدارة الشباب وتونى عثمان رئيس نادى الشبان المسلمين وجمال عويس رئيس نادى الواسطى وفايز عبد العظيم رئيس نادى نجوم مصر وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام بمنطقة بنى سويف لكرة القدم وعبد الحكيم حلمى رئيس لجنة المسابقات واكرم عبد المرشد ومجدى عويس أعضاء لجنة المسابقات والعديد من رؤساء الأندية ومراكز الشباب بجانب تواجد العديد من المدربين وممثلى الصحف والمواقع المختلفة.

وخلاا الحفل أكد هشام الجبالى مدير عام الشباب والرياضة على دعم المديرية الكامل للمنطقة وخا المشكلات المتعلقة بالأندية.



فيما تحدث الدكتور ابو الخير عبد التواب وكيل الشباب والرياضة لإدارة الرياضة عن الاستثمار الرياضى بالأندية ومراكز الشباب.

فيما تحدث جمال عويس رئيس نادى الواسطى عن أزمة الفريق الكروى الأول ونقل مباريات الفريق والأمور المتعلقة بالدعم وعمل اتحاد الكرة.



بينما أشار تونى عثمان على انتهاء الكرة بمحافظة بنى سويف وخاصة الأندية الشعبية وعدم النجاح فى الوصول للدورى الممتاز.

فيما عبر المحاسب صلاح بدر عن تهنئته للفرق الفائزة بمختلف المسابقات متمنين دوام التوفيق والنجاح.

وشمل التكريم كلا من قيادات الشباب والرياضة ورؤساء الأندية وحمدى سعد رئيس لجنة الحكام وجمال القماش رئيس الجهاز الطبي بمركز التنمية الشبابية ونبيل معارك امين صندوق نادى بنى سويف السابق والثلاثى ممدوح ومحمود مصطفى وسيد البطل حكام المنطقة والراحل يوسف محمد مسعود بجانب عبد الحكيم حلمى وحمدى سعد وعصام قنديل ومجدى عويس واكرم عبد المرشد وبكرى الصياد وغيرهم.



فيما تم تكريم الفرق الفائزة بمسابقات الفرع ومنها التنمية الشبابية الصاعد للقسم الثالث ومركز شباب باروط الوصيف.

وبمسابقة 2005 تم تكريم الشبان المسلمين ونادى الشباب وبمسابقة 2006 تم تكريم نجوم مصر واهناسيا وبمسابقة 2008 تم تكريم نادى سمسطا ومركز شباب سمسطا وبمسابقة 2008 تم تكريم معلمين ببا وعاملين اهناسيا وبمسابقة 2009 تم تكريم مركز باروط ومركز شباب سمسطا.

فيما بمسابقة 2010 تم تكريم مركز شباب باروط ونادى اهناسيا وتكريم مركز شباب باروط ونادى سمسطا لمسابقة 2011 وأندية نجوم مصر واهناسيا بمسابقة 2012.