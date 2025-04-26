نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب ليفربول يرد على عدم مشاركة نونيز مع الريدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

‎تحدث الهولندي آرني سلوت المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، عن مسؤولية قيادة فريقه في الدوري الإنجليزي، مشيرًا إلى أن التوقعات الكبيرة التي تحملها هذه المهمة تتطلب تركيزًا شديدًا.

‎قال سلوت خلال مؤتمر صحافي: "مسؤولية كبيرة، نحن نعلم أن آخر مرة فاز فيها هذا النادي بالدوري كانت في فترة جائحة كورونا".

‎وتابع المدرب الهولندي حديثه عن المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز مشيرًا إلى مباراة آرسنال ضد كريستال بالاس قائلًا: "شاهدنا المباراة جميعنا معًا، قبل بدايتها تفاجأت أنها انتهت بالتعادل، لكن أثناء المباراة لم أكن كذلك، كريستال بالاس أظهر لنا ما هو هذا الدوري".

‎كما أجاب على الأسئلة المتعلقة بإمكانية أن يصبح أول مدرب هولندي يفوز بـ "البريميير ليغ" قائلًا: "تُطرح عليّ هذه الأسئلة كثيرًا، لكن الشيء الوحيد الذي أفكر فيه هو اللاعبين المتاحين".

‎وعن مستوى التنافس في الدوري الإنجليزي، قال سلوت: "الجميع يمكنه إبداء رأيه، لكنني لا أستطيع إلا أن أخبركم بما عشته، لم يسبق أن كان التنافس على المراكز الأربعة أو الخمسة الأولى بهذا القدر من الإثارة".

‎وفي حديثه عن التوقعات في ليفربول، أضاف: "عندما تدخل من باب هذا النادي، تدرك أن التوقعات هي الفوز بالبطولات".

‎كما تحدث عن الاستمتاع بالمباريات قائلًا: "أستمتع بالذهاب إلى أنفيلد كل يوم، لكن التركيز يكون عادةً على محاولة تحقيق الفوز، اللحظة التي تستمتع فيها تكون غالبًا بعد أن يطلق الحكم صافرة النهاية".

‎وفيما يتعلق بالأخبار التي ربطت ليفربول بدفع مبلغ 5 ملايين جنيه إسترليني حال لعب نونيز أساسيًا، قال سلوت: "أحيانًا من الأفضل ألا تصدق كل ما يُكتب، هذا الأمر جديد علي تمامًا".

‎وأخيرًا شدد سلوت على تركيز الفريق على المباراة القادمة ضد توتنهام، قائلًا: "نحن نركز فقط على الخصم القادم وهو توتنهام، نأمل أن يتمكن اللاعبون من الحفاظ على نفس العقلية التي أظهروها طوال الموسم، وكذلك الجماهير، نحن نتوقع ذلك منهم أيضًا".

