نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بوروسيا دورتموند الرسمي لمواجهة هوفنهايم في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الكرواتي نيكولاس كوفاتش مدرب بوروسيا دورتموند، تشكيل الفريق استعدادًا لمواجهة هوفنهايم، في إطار منافسات مسابقة الدوري الألماني لموسم 2024-25.

بوروسيا دورتموند يواجه هوفنهايم في البوندسليجا

ويستقبل ملعب بري زيرو أرينا، مباراة هوفنهايم وبوروسيا دورتموند، ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة البوندسليجا.

ويدير اللقاء تحكميًا، الحكم الألماني بنجامين براندت، في المباراة التي ستقام على أرضية ملعب بري زيرو أرينا.

وجاء تشكيل بوروسيا دورتموند، كالتالي:

▪︎ حراسة المرمى: كوبيل.

▪︎ خط الدفاع: نيكلاس زوله - والديمار أنتون - رامي بن سبعيني.

▪︎ خط الوسط: سفينسون - براندت - تشان - نميشا - رايرسون.

▪︎ خط الهجوم: جيتينز - جيراسي.

ويحتل البوروسيون المركز السابع في ترتيب جدول البوندسليجا برصيد 45 نقطة، بينما يأتي هوفنهايم في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.