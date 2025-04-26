نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام ماينز في الدوري الألماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن فينسنت كومباني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني؛ عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره فريق ماينز، في المباراة التي ستقام ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر بطولة الدوري الألماني.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز في الدوري الألماني

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة بايرن ميونخ ضد ماينز، اليوم السبت في تمام الساعة الرابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل بايرن ميونخ الرسمي أمام ماينز في الدوري الألماني

حراسة المرمى: أوربيج.

خط الدفاع: لايمر، داير، كيم، ستانيشيتش.

خط الوسط: كيميتش، بافلوفيتش، أوليسي.

خط الهجوم: جنابري، هاري كين، ساني.

ويتصدر فريق بايرن ميونخ ترتيب بطولة الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 72 نقطة، بينما يتواجد فريق ماينز في المركز السادس برصيد 47 نقطة.

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الألماني في موسمه الحالي داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

