نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر السعودي ضد يوكوهاما في ربع نهائي دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - حدد الإيطالي ستيفانو بيولي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة يوكوهاما الياباني، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة النصر ضد يوكوهاما

يلتقي رفاق كريستيانو رونالدو مع الفريق الياباني، مساء اليوم السبت الموافق 26 أبريل 2025 على ملعب "عبدالله فيصل"، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة والنصف بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات.

تشكيل النصر المتوقع أمام يوكوهاما

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: سلطان الغنام، إيمريك لابورت، محمد سيماكان، نواف بوشل.

خط الوسط:مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، علي الحسن.

خط الهجوم: ساديو ماني، جون دوران، كريستيانو رونالدو.

تنقل مباراة النصر ضد يوكوهاما في دوري أبطال آسيا في السعودية على قناة SSC1، وفي قطر والبلاد العربية الأخرى باستثناء الإمارات، ستقوم قناة بي إن سبورتس آسيا والكاس 9 ببث المباراة المنتظرة.

‎أما القناة الناقلة للمواجهة المنتظرة في الإمارات، فستكون أبوظبي الرياضية آسيا 1، والمتاحة عبر الإنترنت فقط.

