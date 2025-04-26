عاجل.. نيس يعلن إصابة محمد عبدالمنعم بتمزق في الرباط الصليبي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نيس الفرنسي تفاصيل إصابة المدافع المصري محمد عبدالمنعم، والتي لحقت به في مواجهة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في إطار منافسات الدوري الفرنسي.

نيس يكشف تفاصيل إصابة محمد عبدالمنعم

وتعرض عبدالمنعم لإصابة قوية مساء أمس الجمعة في المواجهة التي جمعت نيس أمام العملاق الباريسي، وانتهت بفوز الأول بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة 31 من مسابقة الدوري الفرنسي لموسم 2024-25.

وعجز المدافع المصري البالغ من العمر 26 عامًا على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله زميله أنطوان ميندي، في الدقيقة 63 من زمن المباراة.

وقال نادي نيس في بيانه الرسمي: "ستظل الإصابة بمثابة النقطة السوداء الكبيرة في فوز الجيم في باريس (3-1). كنا نلعب في الدقيقة 63 على ملعب بارك دي برانس عندما سقط محمد عبدالمنعم داخل منطقة الجزاء. الصور الأولى جعلتنا نخشى من إصابة خطيرة. وأكدت الفحوصات الطبية المختلفة التي أجريت بعد المباراة هذه المخاوف، حيث أصيب محمد عبدالمنعم بتمزق في الرباط الصليبي".

وأضاف النادي الفرنسي: "ويهدي نادي نيس النقاط الثلاث له وسيبذل كل ما في وسعه لدعمه قدر الإمكان خلال أشهر النقاهة، حتى يعود إلى الملاعب أقوى من ذي قبل".

ويحتل نيس المركز الرابع في ترتيب جدول الفرنسي برصيد 54 نقطة، بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثالث فريق موناكو والذي يمتلك نفس عدد النقاط.