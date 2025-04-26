نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي ومتابعي الكرة المصرية بكل مكان عن متى تلعب مواجهات أنديتهم وفرقهم المفضلة ونقدم لكم موعد مباريات اليوم السبت في دوري المحترفين المصري والقنوات الناقلة.

موعد مباريات دوري المحترفين المصري

المنصورة ضد ديروط 4:30.

بروكسي ضد أسوان 4:30.

لا فينا ضد بترول أسيوط 4:30.

طنطا ضد بلدية المحلة 4:30.

وي ضد أبوقير للأسمدة 4:30.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم

تردد on sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

