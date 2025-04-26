نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رافينيا يتحدث عن عرض السعودية.. سأقبل في هذه الحالة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث رافينيا دياز نجم منتخب البرازيل وفريق برشلونة، عن الاخبار التي تقول بأن هناك عروض أمامهم من أندية دوري روشن السعودي للانضمام لأحدهم.

تنطلق مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد ضد برشلونة يوم السبت الموافق ٢٦ أبريل موسم ٢٠٢٤-٢٠٢٥، في تمام الساعة ال١١ بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تذاع مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد ضد برشلونة، على قنوات السعودية سبورت المشفرة الناقل الحصري بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.

رافينيا: سأذهب إلى السعودية في هذه الحالة

قال رافينيا، في مقابلة مع شبكة "تي إن تي سبورتس" البرازيلية: “أمس تم إبلاغي بعرض من السعودية، وبصراحة، شعرت بالدهشة الشديدة لأن الأرقام المعروضة كانت مرتفعة جدا”.

أضاف: "بصراحة، لو تم تقديم هذا العرض لي العام الماضي، أعتقد أنني كنت سأقبل. في ذلك الوقت، كنت محبطا بعض الشيء، وكان هذا العرض سيغير حياتي بالكامل، وحياة زوجتي وعائلتي".

يستهدف برشلونة الوصول إلى اللقب 32 في كأس الملك لتعزيز صدارته فى قائمة الأكثر تتويجًا باللقب على مر التاريخ، بينما يسعى ريال مدريد إلى الفوز باللقب للمرة رقم 21 في تاريخه.